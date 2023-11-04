Шигирилова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шигирилова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1943

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1943

Отец: Якимович Лука Фомич

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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