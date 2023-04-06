Ланин Семён Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Ланин Матвей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1797
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Белоусова Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
1809
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Цветная Анна Семёновна
Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Локтева Прасковья Семёновна
Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ланина Авдотья Дорофеева
Смерть
Неизвестно