Ланин Семён Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ланин Семён Матвеевич

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Место рождения

Зарайск, Зарайск, Московская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1760 г.р.

Мать

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Жена

1780 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1806 г.р.
Скрыто настройками приватности
1811 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Ланин Матвей

Мать: скрыто настройками приватности

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Белоусова Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1809

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Цветная Анна Семёновна

Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Локтева Прасковья Семёновна

Мать ребёнка: Ланина Авдотья Дорофеева

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланина Авдотья Дорофеева

Смерть
Неизвестно
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