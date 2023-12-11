Елена Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830 ст.
Сын: Гаврил Васильев
Отец ребёнка: Василий Леонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.
Дочь: Федосья Васильева
Отец ребёнка: Василий Леонов
Рождение ребёнка
1846 ст.
Сын: Флегонт Васильев
Отец ребёнка: Василий Леонов
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Леонов
Смерть
Неизвестно