Елена Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1807 г.р.

Дети

1830 г.р.
1846 г.р.
Вычислено 1846 г.р.
Вычислено 1849 г.р.

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ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830 ст.

Сын: Гаврил Васильев

Отец ребёнка: Василий Леонов

Ильинское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846 ст.

Дочь: Федосья Васильева

Отец ребёнка: Василий Леонов

Рождение ребёнка
1846 ст.

Сын: Флегонт Васильев

Отец ребёнка: Василий Леонов

Ильинское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1849 ст.

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Леонов

Ильинское, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Леонов

Смерть
Неизвестно
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