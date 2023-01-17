Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Томилов Александр Иосифович (Осипович)
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.
Сын: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)
Мать ребёнка: Александра Ивановна
Гарманова, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно