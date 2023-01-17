Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Томилов Иосиф (Осип) Яковлевич

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Место рождения

Гари, Пермский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гари, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1902

Сын: Томилов Александр Иосифович (Осипович)

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Гари, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
11.03.1907 ст.

Сын: Томилов Алексей Иосифович (Осипович)

Мать ребёнка: Александра Ивановна

Гарманова, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Ивановна

Смерть
Неизвестно
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