Захар Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Дмитрий Никитич
Мать: Ирина Федорова
Бракосочетание
07.01.1797
Жена: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
24.01.1805
Дочь: Ксения Захаровна
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
28.03.1808
Сын: Никита Захарович
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Федосья Захаровна
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Прасковья Захаровна
Мать ребёнка: Прасковья Павлова
Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
1828