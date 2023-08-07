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Захар Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Дмитрий Никитич

Мать: Ирина Федорова

Бракосочетание
07.01.1797

Жена: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
24.01.1805

Дочь: Ксения Захаровна

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
28.03.1808

Сын: Никита Захарович

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Федосья Захаровна

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Прасковья Захаровна

Мать ребёнка: Прасковья Павлова

Место жительства
Неизвестно
Мичково деревня Меленковский уезд Владимирской губернии
Смерть
1828
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