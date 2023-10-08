Юхтина (Селюнина) Марфа Харлампиевна
Место рожденияд. Кисели Вятской губ.
Дата рожденияОколо 1860
Дата смерти1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Кисели Вятской губ.
Бракосочетание
13.01.1885
д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Селюнина Анисья Петровна
Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич
Рождение ребёнка
28.09.1892
Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич
д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
Около 1894
Дочь: Стародумова? Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич
д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1898
Дочь: Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич
д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1900
Сын: Юхтин Иван Петрович
Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич
д. Кисели Вятской губ.
Смерть
1915