Юхтина (Селюнина) Марфа Харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхтина (Селюнина) Марфа Харлампиевна

Место рождения

д. Кисели Вятской губ.

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

1915

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Кисели Вятской губ.
Бракосочетание
13.01.1885

Муж: Юхтин Петр Авксентьевич

д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Селюнина Анисья Петровна

Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич

Рождение ребёнка
28.09.1892

Сын: Юхтин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич

д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
Около 1894

Дочь: Стародумова? Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич

д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
01.03.1898

Дочь: Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич

д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
24.09.1900

Сын: Юхтин Иван Петрович

Отец ребёнка: Юхтин Петр Авксентьевич

д. Кисели Вятской губ.
Смерть
1915
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