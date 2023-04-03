Федосья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федосья Федорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Федор Григорьев

Мать: Евдокия

Смерть
Неизвестно
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