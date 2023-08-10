Заяев Константин Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗаяев Константин Лаврентьевич

Заяев Константин Лаврентьевич

avatar

Место рождения

Турция

Дата рождения

02.10.1905

Дата смерти

08.01.1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905

Отец: Заяев Лаврентий (Зерванда)

Мать: не указана

Турция
Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заяева Любовь Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.10.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заяева Любовь Михайловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Заяева Любовь Михайловна

Смерть
08.01.1938
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Расстрелян во время репрессий в 1938г.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close