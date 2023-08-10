Заяев Константин Лаврентьевич
Место рожденияТурция
Дата рождения02.10.1905
Дата смерти08.01.1938
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1905
Отец: Заяев Лаврентий (Зерванда)
Мать: не указана
Турция
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
01.10.1930
Рождение ребёнка
1932
Смерть
08.01.1938
Причина смерти: Расстрелян во время репрессий в 1938г.