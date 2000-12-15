Пименов Валентин Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.07.1915
Дата смертиОколо 15.12.2000
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1915
Рождение ребёнка
15.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пименова Зинаида Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пименова Зинаида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 15.12.2000