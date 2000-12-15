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Пименов Валентин Васильевич

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Место рождения

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.07.1915

Дата смерти

Около 15.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

1893 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1915

Отец: Пименов Василий Васильевич

Мать: Пименова Анисья Васильевна

Нижнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пименова Зинаида Федоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
01.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пименова Зинаида Федоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пименова Зинаида Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Около 15.12.2000
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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