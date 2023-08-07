Мавра Мартыновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Мартыновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Мартын Григорьевич

Мать: Марья Потаповна

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Феклла Логинова

Отец ребёнка: Логин Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Логин Никифорович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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