Мавра Мартыновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Мартын Григорьевич
Мать: Марья Потаповна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Феклла Логинова
Отец ребёнка: Логин Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Логин Никифорович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно