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Слоев Алексей Елиферьевич

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1834 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
1869

Жена: Слоева Авдотья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Слоева Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Слоева Авдотья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Слоева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Слоева Авдотья Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Военная служба
1878
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Отставной рядовой. Прихожанин Петропавловской церкви г.Вологды.
Смерть
Неизвестно
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