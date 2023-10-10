Слоев Алексей Елиферьевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1869
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Слоева Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Слоева Авдотья Васильевна
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Слоева Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Слоева Авдотья Васильевна
Военная служба
1878
Отставной рядовой. Прихожанин Петропавловской церкви г.Вологды.
Смерть
Неизвестно