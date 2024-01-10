Овечкина -- Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина -- Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1812 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1830

Сын: Овечкин Иван Спиридонович

Отец ребёнка: Овечкин Спиридон

Землянуха, Тополинская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Спиридон

Смерть
Неизвестно
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