Кокшаров Андрей Сазонович
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож
Дата рождения1662
Дата смертиДо 1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662
Отец: Кокшаров Сазон Макарович
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1714
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1715
Сын: Кокшаров Кирилл Андреевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1718
Сын: Кокшаров Панкратий Андреевич
д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
До 1746
д. Пестерево, Весёлая тож