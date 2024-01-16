Кокшаров Андрей Сазонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКокшаров Андрей Сазонович

Кокшаров Андрей Сазонович

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож

Дата рождения

1662

Дата смерти

До 1746

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1662

Отец: Кокшаров Сазон Макарович

Мать: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1714

Сын: Кокшаров Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1715

Сын: Кокшаров Кирилл Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Рождение ребёнка
1718

Сын: Кокшаров Панкратий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

д. Пестерево, Весёлая тож
Смерть
До 1746
д. Пестерево, Весёлая тож
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close