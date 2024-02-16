Говричев Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Говричев Иван
Мать: Говричева Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Говричева Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говричева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Говричева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говричев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Говричева Алёна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говричев Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Говричев Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Говричева Алёна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Говричева Алёна
Смерть
Неизвестно