Говричев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Говричев Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Говричев Иван

Мать: Говричева Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Говричева Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говричева Анна Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Говричева Мария Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Говричева Алёна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Говричев Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Говричева Алёна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Говричева Алёна

Смерть
Неизвестно
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