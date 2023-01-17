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Фаддиев Егор Логинов(?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Фаддиев Логин(?) Васильевич

Мать: Клавдия Никифоровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Фаддиева аголк(?) Егоровна

Мать ребёнка: Августа Прокопьевна

Рождение ребёнка
1891

Сын: Фаддиев Дмитрий Егорович

Мать ребёнка: Августа Прокопьевна

Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
92,93
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Августа Прокопьевна

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