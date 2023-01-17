Фаддиев Егор Логинов(?)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Фаддиев Логин(?) Васильевич
Мать: Клавдия Никифоровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Фаддиева аголк(?) Егоровна
Мать ребёнка: Августа Прокопьевна
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Августа Прокопьевна
Место жительства
Неизвестно
Куимова, Ишимский муниципальный район, Тюменская область
Работа или профессия
Неизвестно
92,93
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Августа Прокопьевна