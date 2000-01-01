Патрушев Григорий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Патрушев Григорий Яковлевич

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Место рождения

д Полом

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

д Полом
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захватаева Наталья Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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