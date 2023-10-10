Каневская (Дювернуа) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каневская (Дювернуа) Зинаида Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.05.1844

Дата смерти

После 1917

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
25.05.1871

Дочь: Соколинская Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич

Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Каневский Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Софья Николаевна

Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Антонина Николаевна

Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каневский Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каневская Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917
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