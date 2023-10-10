Каневская (Дювернуа) Зинаида Ивановна
Место рождения
Дата рождения16.05.1844
Дата смертиПосле 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1871
Дочь: Соколинская Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич
Борисовское, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
17.11.1883
Сын: Каневский Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Софья Николаевна
Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Антонина Николаевна
Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каневский Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каневская Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Каневский Николай Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1917