Татаренко Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татаренко Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1928

Сын: Татаренко Василий

Отец ребёнка: Татаренко Захар

Дьяково
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Кухаренко Лидия

Отец ребёнка: Татаренко Захар

Укр
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Татаренко Иван

Отец ребёнка: Татаренко Захар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татаренко Захар

Смерть
Неизвестно
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