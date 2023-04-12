Татаренко Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1928
Сын: Татаренко Василий
Отец ребёнка: Татаренко Захар
Дьяково
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Кухаренко Лидия
Отец ребёнка: Татаренко Захар
Укр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Татаренко Иван
Отец ребёнка: Татаренко Захар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Татаренко Захар
Смерть
Неизвестно