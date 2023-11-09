Сусло Мария Стефанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСусло Мария Стефанова

Сусло Мария Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1823 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Сусло Иван Семенов

Отец ребёнка: Сусло Семен Евсеев

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Ксения Семенова

Отец ребёнка: Сусло Семен Евсеев

Рождение ребёнка
1854

Сын: Сусло Демид Семенов

Отец ребёнка: Сусло Семен Евсеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сусло Семен Евсеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close