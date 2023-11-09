Сусло Мария Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Сусло Иван Семенов
Отец ребёнка: Сусло Семен Евсеев
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Ксения Семенова
Отец ребёнка: Сусло Семен Евсеев
Рождение ребёнка
1854
Сын: Сусло Демид Семенов
Отец ребёнка: Сусло Семен Евсеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сусло Семен Евсеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно