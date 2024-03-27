Аминева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1947
д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1954
д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно