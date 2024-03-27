Аминева ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминева ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аминев Зайнулла Хабибрахманович

д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аминев Зайнулла Хабибрахманович

д.Халикеево, Стерлибашевского района, БАССР
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аминев Зайнулла Хабибрахманович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аминев Зайнулла Хабибрахманович

Смерть
Неизвестно
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