Сироткин Василий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткин Василий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сироткин Николай Семенович

Мать: ?

Рождение ребёнка
16.10.1979

Сын: Сироткин Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Сироткина Антонина

Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Васильевна

Мать ребёнка: Сироткина Антонина

Смерть
Неизвестно
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