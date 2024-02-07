Сироткин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сироткин Николай Семенович
Мать: ?
Рождение ребёнка
16.10.1979
Сын: Сироткин Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Сироткина Антонина
Красномайск, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Васильевна
Мать ребёнка: Сироткина Антонина
Смерть
Неизвестно