Данилова (Кабаева) Александра
Место рожденияНижний Новгород
Дата рождения26.03.1926
Дата смерти12.05.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926
Отец: Кабаев Евстафий
Мать: Кабаева Елизавета
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Пипко Надежда
Отец ребёнка: Данилов Константин
Село Кислёнка, Пильнинский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Николай
Отец ребёнка: Данилов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилова Вера
Отец ребёнка: Данилов Константин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилова Любовь
Отец ребёнка: Данилов Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Данилов Константин
Смерть
12.05.2003