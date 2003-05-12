Данилова (Кабаева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Кабаева) Александра

Место рождения

Нижний Новгород

Дата рождения

26.03.1926

Дата смерти

12.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1926

Отец: Кабаев Евстафий

Мать: Кабаева Елизавета

Нижний Новгород
Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Пипко Надежда

Отец ребёнка: Данилов Константин

Село Кислёнка, Пильнинский район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай

Отец ребёнка: Данилов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилова Вера

Отец ребёнка: Данилов Константин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилова Любовь

Отец ребёнка: Данилов Константин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Константин

Смерть
12.05.2003
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