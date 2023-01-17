Ромашов Валерий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашов Валерий Алексеевич

Ромашов Валерий Алексеевич

avatar

Место рождения

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

30.10.1956

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1956

Отец: Ромашов Алексей Андреевич

Мать: Ромашова Нина Даниловна

Харасея, Дмитриевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
14.08.1978

Жена: Рмашова Елена Ивановна

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
05.12.1980

Сын: Ромашов Алексей Валериевич

Мать ребёнка: Рмашова Елена Ивановна

Марганец, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
14.01.1985

Сын: Ромашов Юрий Валериевич

Мать ребёнка: Рмашова Елена Ивановна

Марганец, Дніпропетровська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close