Ромашов Валерий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения30.10.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.1956
Отец: Ромашов Алексей Андреевич
Мать: Ромашова Нина Даниловна
Бракосочетание
14.08.1978
Жена: Рмашова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
05.12.1980
Сын: Ромашов Алексей Валериевич
Мать ребёнка: Рмашова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
14.01.1985
Мать ребёнка: Рмашова Елена Ивановна