Богословская Параскева Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.02.1833
Сын: Богословский Павел Иванович
Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Богословский Петр Иванович
Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Богословский Александр Иванович
Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович
Рождение ребёнка
1843 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Богословская Анна Ивановна
Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович
Рождение ребёнка
1849
Сын: Богословский Алексей Иванович
Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Богословская Александра Ивановна
Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович
Смерть
Неизвестно