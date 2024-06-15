Богословская Параскева Тимофеева 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Богословская Параскева Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.02.1833

Сын: Богословский Павел Иванович

Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Богословский Петр Иванович

Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Богословский Александр Иванович

Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович

Рождение ребёнка
1843 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Богословская Анна Ивановна

Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович

Рождение ребёнка
1849

Сын: Богословский Алексей Иванович

Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Богословская Александра Ивановна

Отец ребёнка: Богословскиий Иоанн ll Иоаннович

Смерть
Неизвестно

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