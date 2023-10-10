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Канев Владимир Николаевич

Место рождения

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми

Дата рождения

24.03.1975

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1951 г.р.

Жена

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Дети

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1975

Отец: Канев Николай Владимирович

Мать: Ткаченко Таисия Ивановна

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
11.01.1997

Жена: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
25.03.1997

Дочь: Канева Полина Владимировна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.08.2003

Сын: Канев Владислав Владимирович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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