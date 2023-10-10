Канев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения24.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1975
Бракосочетание
11.01.1997
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.03.1997
Дочь: Канева Полина Владимировна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.08.2003
Сын: Канев Владислав Владимирович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности