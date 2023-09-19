Константинов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Фёдор

Место рождения

Ростовская область, Зверевский совхоз, хутор Долотинка

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ростовская область, Зверевский совхоз, хутор Долотинка
Рождение ребёнка
29.12.1918

Дочь: Игнатькова Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

хутор Долотинка, Зверевский совхоз, Ростовская обрасть, Россия
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