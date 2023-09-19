Константинов Фёдор
Место рожденияРостовская область, Зверевский совхоз, хутор Долотинка
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Ростовская область, Зверевский совхоз, хутор Долотинка
Рождение ребёнка
29.12.1918
Дочь: Игнатькова Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
хутор Долотинка, Зверевский совхоз, Ростовская обрасть, Россия