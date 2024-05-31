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Гриценко Семен Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Гриценко Игнат Васильевич

Мать: Гриценко Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Гриценко) Мавра Семеновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
02.05.1841

Сын: Гриценко Афанасий Семенович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Гриценко) Варвара Семеновна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гриценко Петр Симеонович

Мать ребёнка: ?

Смерть
1848

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