Гриценко Семен Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Гриценко) Мавра Семеновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
02.05.1841
Сын: Гриценко Афанасий Семенович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Гриценко) Варвара Семеновна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: ?
Смерть
1848