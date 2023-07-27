(Сурина) Светлана
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1977
Отец: Сурин Евгений
Мать: Сурина Нина
Рождение ребёнка
16.02.1994
Сын: Касап Илья
Отец ребёнка: Касап Дмитрий
Рождение ребёнка
08.05.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гаврилин Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гаврилин Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Касап Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Касап Дмитрий