(Сурина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сурина) Светлана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1977

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

1952 г.р.

Муж

1975 г.р.
1972 г.р.

Дети

1994 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
11.06.1977

Отец: Сурин Евгений

Мать: Сурина Нина

Рождение ребёнка
16.02.1994

Сын: Касап Илья

Отец ребёнка: Касап Дмитрий

Рождение ребёнка
08.05.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гаврилин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврилин Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Касап Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касап Дмитрий