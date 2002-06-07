Пипко (Бахирева) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пипко (Бахирева) Ольга

Место рождения

д.Волосово, Петушинский район, Владимирская область

Дата рождения

10.01.1925

Дата смерти

07.06.2002

Пол

Женский

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925

Отец: Бахирев Николай

Мать: Бахирева Агафья

д.Волосово, Петушинский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.11.1949

Сын: Пипко Виктор

Отец ребёнка: Пипко Яков Григорьевич

село Почтовое, Бахчисарайский район, Крымская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пипко Яков Григорьевич

Смерть
07.06.2002
Похороны
Неизвестно
Сходненское кладбище
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