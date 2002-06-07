Пипко (Бахирева) Ольга
Место рожденияд.Волосово, Петушинский район, Владимирская область
Дата рождения10.01.1925
Дата смерти07.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1925
Отец: Бахирев Николай
Мать: Бахирева Агафья
д.Волосово, Петушинский район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.11.1949
Сын: Пипко Виктор
Отец ребёнка: Пипко Яков Григорьевич
село Почтовое, Бахчисарайский район, Крымская область, РСФСР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.2002
Похороны
Неизвестно
Сходненское кладбище