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(Прядкина) Михайловна
(Прядкина) Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1937
Дата смерти
1938
Пол
Женский
Отец
Прядкин Михаил
1897 г.р.
Мать
Прядкина (Касимова) Елена
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец:
Прядкин Михаил
Мать:
Прядкина Елена
Смерть
1938
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