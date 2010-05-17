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Фольмер Кирилл Алексеевич
Фольмер Кирилл Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.05.2010
Пол
Мужской
Отец
Фольмер Алексей Владимирович
1978 г.р.
Мать
Фольмер Татьяна Валерьевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КЧ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.2010
Отец:
Фольмер Алексей Владимирович
Мать:
Фольмер Татьяна Валерьевна
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