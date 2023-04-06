Втюрин Николай Захарович
Место рождения
Дата рождения12.07.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925
Отец: Втюрин Захар Яковлевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1952
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
27.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно