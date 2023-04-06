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Втюрин Николай Захарович

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Место рождения

Лунгужа большего, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

12.07.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1896 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1934 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1925

Отец: Втюрин Захар Яковлевич

Мать: не указана

Лунгужа большего, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
27.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Капиталина Дмитриевна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Капиталина Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Втюрина Капиталина Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Втюрина Капиталина Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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