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Кириков Михаил Макарович
Кириков Михаил Макарович
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Место рождения
Гомель
, Гомельская область
Дата рождения
1930
Дата смерти
1930
Пол
Мужской
Отец
Кириков Макар Андреевич
1903 г.р.
Мать
Струбчикова Матрена Степановна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Кириков Макар Андреевич
Мать:
Струбчикова Матрена Степановна
Гомель
, Гомельская область
Смерть
1930
Гомель
, Гомельская область
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