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Кириков Михаил Макарович

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Кириков Макар Андреевич

Мать: Струбчикова Матрена Степановна

Гомель, Гомельская область
Смерть
1930
Гомель, Гомельская область
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