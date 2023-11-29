Владимирова ххх Алексиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.08.1911 ст.
Сын: Владимиров Сергей Иванович
Отец ребёнка: Владимиров Иоанн Владимирович
Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно