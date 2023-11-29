Владимирова ххх Алексиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Владимирова ххх Алексиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.08.1911 ст.

Сын: Владимиров Сергей Иванович

Отец ребёнка: Владимиров Иоанн Владимирович

Скородново, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Владимиров Иоанн Владимирович

Смерть
Неизвестно
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