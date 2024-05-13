Ребинина Матрена Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: (Ребинина) Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: (Ребинина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Ребинина) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович
Смерть
Неизвестно