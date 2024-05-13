Ребинина Матрена Ивановна 1793 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ребинина Матрена Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ребинин Иван Степанович

Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Ребинин Кузьма Иванович

Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Ребинин Наум Иванович

Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: (Ребинина) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: (Ребинина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Ребинина) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ребинин Иуда Иванович

Отец ребёнка: Ребинин Иван Степанович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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