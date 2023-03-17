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Рузин Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1982

Отец: Рузин Андрей Георгиевич

Мать: Кобецкая Маргарита Васильевна

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