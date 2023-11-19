Почунова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почунова Галина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1980

Сын: Почунов Евгений Александрович

Отец ребёнка: Почунов Александр

Рождение ребёнка
20.11.1986

Сын: Почунов Геннадий

Отец ребёнка: Почунов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Почунов Александр

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