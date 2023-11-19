Почунова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1980
Сын: Почунов Евгений Александрович
Отец ребёнка: Почунов Александр
Рождение ребёнка
20.11.1986
Сын: Почунов Геннадий
Отец ребёнка: Почунов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Почунов Александр