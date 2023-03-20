Зацепин Егор Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зацепин Егор Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1976 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ольга Николаевна

г.Магнитогорск, Челябинская обл, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: Ольга Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ольга Николаевна

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