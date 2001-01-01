Сардарян (Шадян) Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСардарян (Шадян) Арина

Сардарян (Шадян) Арина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина Владимировна

Отец ребёнка: Сардарян Владимир Муханович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фрида Владимировна

Отец ребёнка: Сардарян Владимир Муханович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анжела Владимировна

Отец ребёнка: Сардарян Владимир Муханович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сардарян Владимир Муханович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close