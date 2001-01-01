Сардарян (Шадян) Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марина Владимировна
Отец ребёнка: Сардарян Владимир Муханович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фрида Владимировна
Отец ребёнка: Сардарян Владимир Муханович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анжела Владимировна
Отец ребёнка: Сардарян Владимир Муханович
Бракосочетание
Неизвестно