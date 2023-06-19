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Ефим Григорьевич

Место рождения

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

1810 г.р.
1812 г.р.
Скрыто настройками приватности
1826 г.р.

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Григорий Иванович

Мать: Марья

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Пелагея Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Настасья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Васькино, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
23.08.1826

Сын: Абрам Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно