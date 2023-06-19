Ефим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Григорий Иванович
Мать: Марья
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Пелагея Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Настасья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1815
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1826
Сын: Абрам Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно