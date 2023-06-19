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Малков Платон

Место рождения

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1915

Дата смерти

06.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Малков (malkov) Григорий (Grigoriy)

Мать: не указана

Малый Куналей, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Военная служба
03.05.1941
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малков ?

Мать ребёнка: Малкова Лукерья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малкова Лукерья

Смерть
06.12.1943
Корчовка, Житомирська область
Причина смерти: убит в бою в районе с. Ключевка Потиевского района Житомирской области
Похороны
Неизвестно
Горбулев, Житомирська область