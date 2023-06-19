Малков Платон
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смерти06.12.1943
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Малков (malkov) Григорий (Grigoriy)
Мать: не указана
Военная служба
03.05.1941
Бичура, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Малков ?
Мать ребёнка: Малкова Лукерья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малкова Лукерья
Смерть
06.12.1943
Корчовка, Житомирська область
Причина смерти: убит в бою в районе с. Ключевка Потиевского района Житомирской области
Похороны
Неизвестно
Горбулев, Житомирська область