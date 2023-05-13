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Петрова Любовь Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.07.1950

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1950

Отец: Чекмарёв Лаврентий Никитьевич

Мать: Гумбина Чижевская Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
28.01.1973

Сын: Петров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Розенберг Петрова Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Петров Константин Сафронович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Иван Константинович

Отец ребёнка: Петров Константин Сафронович