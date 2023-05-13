Петрова Любовь Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.07.1950
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1950
Рождение ребёнка
28.01.1973
Сын: Петров Владимир Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Розенберг Петрова Надежда Константиновна
Отец ребёнка: Петров Константин Сафронович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Иван Константинович
Отец ребёнка: Петров Константин Сафронович