Куликова (Русина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1916
Дата смерти2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1916
Отец: Русин Иван Фёдорович
Мать: Русина Анна Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1941
Сын: Куликов Анатолий Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Лукич
Рождение ребёнка
23.02.1948
Сын: Куликов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Куликов Александр Лукич
Смерть
2008