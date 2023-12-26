Куликова (Русина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликова (Русина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1916

Дата смерти

2008

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1916

Отец: Русин Иван Фёдорович

Мать: Русина Анна Михайловна

Рождение ребёнка
06.06.1941

Сын: Куликов Анатолий Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Лукич

Рождение ребёнка
23.02.1948

Сын: Куликов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Куликов Александр Лукич

Смерть
2008
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