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Турков Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.11.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1875

Отец: Турков Григорий Дмитриевич

Мать: Туркова Дарья Ивановна

Рождение ребёнка
04.05.1908

Сын: Турков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Туркова Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
29.10.1909

Дочь: Туркова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Туркова Елизавета Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туркова Елизавета Васильевна

Смерть
Неизвестно
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