Турков Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.11.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1875
Отец: Турков Григорий Дмитриевич
Мать: Туркова Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
04.05.1908
Сын: Турков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Туркова Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
29.10.1909
Дочь: Туркова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Туркова Елизавета Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно