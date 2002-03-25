Павлючков Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1941
Дата смерти25.03.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1941
Рождение ребёнка
24.01.1979
Дочь: Павлючкова Наталья Анатольевна
Мать ребёнка: Павлючкова Кира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлючкова Ольга Анатольевна
Мать ребёнка: Павлючкова Кира
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павлючкова Кира
Смерть
25.03.2002
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург