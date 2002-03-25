Павлючков Анатолий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлючков Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1941

Дата смерти

25.03.2002

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1941

Отец: Павлючков Петр Федорович

Мать: Павлючкова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
24.01.1979

Дочь: Павлючкова Наталья Анатольевна

Мать ребёнка: Павлючкова Кира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлючкова Ольга Анатольевна

Мать ребёнка: Павлючкова Кира

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлючкова Кира

Смерть
25.03.2002
Колпино, Колпинский район, город федерального значения Санкт-Петербург
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