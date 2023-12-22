Тимофеева (Иванова) Варвара Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Иванов Иван
Мать: ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Нелень Валентина Александровна
Отец ребёнка: Тимофеев Александр Иванович
Лоходомово, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тимофеев Александр Иванович
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург