Тимофеева (Иванова) Варвара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева (Иванова) Варвара Ивановна

Место рождения

Куклина Гора, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1930 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Иванов Иван

Мать: ?

Куклина Гора, Сланцевский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Нелень Валентина Александровна

Отец ребёнка: Тимофеев Александр Иванович

Лоходомово, Буйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимофеев Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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