Анна Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Пучина Мария Фомина
Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Пучина Татьяна Фомина
Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Пучина Авдотья Фомина
Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Пучина Домна Фомина
Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пучин Фома Никитин
Смерть
Неизвестно