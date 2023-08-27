Анна Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Кондратьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Пучина Мария Фомина

Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Пучина Татьяна Фомина

Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Пучина Авдотья Фомина

Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Пучина Домна Фомина

Отец ребёнка: Пучин Фома Никитин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пучин Фома Никитин

Смерть
Неизвестно
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