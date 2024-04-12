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Попов Павел Юрьевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

26.05.1965

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1938 г.р.

Жена

1967 г.р.

Дети

1988 г.р.
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Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1965

Отец: Попов Юрий Пантелеевич

Мать: Попова Любовь Михеевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
07.08.1987

Жена: Попова Светлана Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.04.1988

Дочь: Анна Павловна

Мать ребёнка: Попова Светлана Павловна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
10.10.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Попова Светлана Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Место жительства
Неизвестно
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