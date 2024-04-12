Попов Павел Юрьевич
Место рождения
Дата рождения26.05.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1965
Отец: Попов Юрий Пантелеевич
Мать: Попова Любовь Михеевна
Бракосочетание
07.08.1987
Жена: Попова Светлана Павловна
Рождение ребёнка
22.04.1988
Дочь: Анна Павловна
Мать ребёнка: Попова Светлана Павловна
Рождение ребёнка
10.10.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.07.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Наталья
Развод
Неизвестно
Жена: Попова Светлана Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наталья
Место жительства
Неизвестно