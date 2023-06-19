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Передвигин Василий Стефанов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1786 г.р.

Мать

1788 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1849 г.р.

Добавил:

АФ
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Место
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Рождение
1809

Отец: Смирнов Стефан Романов

Мать: Евдокiя Гаврилова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.07.1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.09.1849

Сын: Передвигин Сергiй Васильев

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно