Передвигин Василий Стефанов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Смирнов Стефан Романов
Мать: Евдокiя Гаврилова
Рождение ребёнка
26.07.1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.09.1849
Сын: Передвигин Сергiй Васильев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно