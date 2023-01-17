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Шуркин Александр

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Место рождения

Бармино, Нижегородская губерния, Россия

Дата рождения

1876

Дата смерти

?.01.1942

Пол

Мужской

Отец

1835 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Шуркин Василий Никифрович

Мать: не указана

Бармино, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
01.04.1913

Сын: Шуркин Кирилл

Мать ребёнка: Шуркина Елена

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.01.1942
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Блокада Ленинграда
Похороны
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Пискаревское кладбище
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