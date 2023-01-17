Шуркин Александр
Место рожденияБармино, Нижегородская губерния, Россия
Дата рождения1876
Дата смерти?.01.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Шуркин Василий Никифрович
Мать: не указана
Бармино, Нижегородская губерния, Россия
Рождение ребёнка
01.04.1913
Сын: Шуркин Кирилл
Мать ребёнка: Шуркина Елена
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
?.01.1942
Причина смерти: Блокада Ленинграда
Похороны
Неизвестно
Пискаревское кладбище